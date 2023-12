For a list of the best players in the NBA yesterday, including leaders in multiple stat categories, continue reading.

December 1 Points Leaders

Name Team Opponent Points Franz Wagner Magic Wizards 31 Jusuf Nurkic Suns Nuggets 31 Desmond Bane Grizzlies Mavericks 30 Kevin Durant Suns Nuggets 30 Scottie Barnes Raptors Knicks 29 Paolo Banchero Magic Wizards 28 Kyle Kuzma Wizards Magic 27 Patrick Beverley 76ers Celtics 26 Jonas Valančiūnas Pelicans Spurs 24 Jalen Brunson Knicks Raptors 22

December 1 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Paolo Banchero Magic Wizards 13 Jonas Valančiūnas Pelicans Spurs 12 Jakob Poeltl Raptors Knicks 12 Santi Aldama Grizzlies Mavericks 12 Charles Bassey Spurs Pelicans 11 Daniel Gafford Wizards Magic 11 Julius Randle Knicks Raptors 10 Michael Porter Jr. Nuggets Suns 10 Scottie Barnes Raptors Knicks 9 Grayson Allen Suns Nuggets 9

December 1 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Nikola Jokic Nuggets Suns 16 Kevin Durant Suns Nuggets 11 Julius Randle Knicks Raptors 9 Dennis Schroder Raptors Knicks 9 CJ McCollum Pelicans Spurs 8 Jalen Brunson Knicks Raptors 8 Franz Wagner Magic Wizards 8 Paolo Banchero Magic Wizards 7 Joe Ingles Magic Wizards 7 Brandon Ingram Pelicans Spurs 7

December 1 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Daniel Gafford Wizards Magic 3 Josh Okogie Suns Nuggets 3 Charles Bassey Spurs Pelicans 3 Kevin Durant Suns Nuggets 3 Vince Williams Jr. Grizzlies Mavericks 2 Xavier Tillman Grizzlies Mavericks 2 Jalen Suggs Magic Wizards 2 Jaylen Brown Celtics 76ers 2 Kyle Kuzma Wizards Magic 2 Al Horford Celtics 76ers 2

December 1 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Scottie Barnes Raptors Knicks 5 Robert Covington 76ers Celtics 5 Jaylen Brown Celtics 76ers 4 Mitchell Robinson Knicks Raptors 4 Tobias Harris 76ers Celtics 4 Jalen Suggs Magic Wizards 3 Kentavious Caldwell-Pope Nuggets Suns 3 Josh Green Mavericks Grizzlies 3 Bilal Coulibaly Wizards Magic 3 Herbert Jones Pelicans Spurs 3

December 1 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Donte DiVincenzo Knicks Raptors 7 Corey Kispert Wizards Magic 4 Trey Murphy III Pelicans Spurs 4 Desmond Bane Grizzlies Mavericks 4 Derrick Jones Jr. Mavericks Grizzlies 4 De'Anthony Melton 76ers Celtics 4 Eric Gordon Suns Nuggets 4 Patrick Beverley 76ers Celtics 3 Grant Williams Mavericks Grizzlies 3 Reggie Jackson Nuggets Suns 3

